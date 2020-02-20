لندن تطرح ورقة نقدية جديدة مستحيلة التزوير

طرح بنك انجلترا اليوم الخميس ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 20 جنيه استرليني (25.9 دولار)، ووصف البنك الورقة الجديدة بأكثر الأوراق النقدية أمانا على الإطلاق، أي صعبة التزوير.

وتم طرح حوالي 2 مليار ورقة نقدية من فئة الـ20 جنيه استرليني، والورقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمير، وتحتوي على صورة للفنان البريطاني ويليام تيرنر (1775-1851).

وقالت رئيسة صندوق بنك إنجلترا المركزي، سارة جون، إن “إصدار ورقة 20 جنيه استرليني من مادة البوليمير يعد خطوة مهمة في مجال مكافحة الأوراق النقدية المزيفة”.

ووفقا لبنك انجلترا فإن الورقة الجديدة تعد أكثر الأوراق النقدية صعوبة في التزوير بين الأوراق النقدية البريطانية، حيث تحتوي على صورة ثلاثية الأبعاد وتمت طباعتها بلونين.

وأصبحت الورقة الجديدة ثالث ورقة نقدية تطرح وتكون مصنوعة من مادة البوليمير، فقبل ذلك تم إصدار في العام 2016 ورقة نقدية من فئة الـ5 جنيه استرليني، والتي تحتوي على صورة رئيس الوزراء البريطاني الشهير وينستون تشرشل (1874-1965).

وفي العام 2017 تم طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 جنيه استرليني، تتضمن صورة الكاتب جين أوستن (1775-1817).

المصدر: وكالة تاس