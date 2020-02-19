مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الأربعاء 19-02-2020

من بينِ المقترحاتِ التي تلهجُ بها المشاوراتُ والجلساتُ المغلقةُ حولَ الاستحقاقاتِ المالية، قالَها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري أمامَ الاعلام، بأنَ الحلَّ الامثلَ هو إعادةُ هيكلةِ الدينِ العام ..

موقفٌ متقدمٌ على مرمى ساعاتٍ من حضورِ وفدِ صندوقِ النقدِ الدولي الاستشاري الى لبنان، والجلسةِ الحكوميةِ غداً في بعبدا لبحثِ القراراتِ المفترضةِ من التعاملِ اللبناني الرسمي معَ سنداتِ اليوروبوندز..

فيما لقاءاتُ الرئيسِ حسان دياب واتصالاتُه وفريقَه الاقتصادي متواصلةٌ لبلورةِ الموقفِ الذي سيَرسُمُ صورةَ التعاملِ الحكومي معَ الازمةِ الاقتصاديةِ ككل..

وعلى طريقِ اليوروبوندز كانَ بحثُ رئيسِ الحكومةِ معَ مدّعي عامِ التمييز القاضي غسّان عويدات قضيةَ بيعِ تلكَ السنداتِ الى الخارج ِ معَ امكانيةِ الطلبِ من هيئةِ التحقيقِ الخاصةِ متابعةَ الملفِ لمعرفةِ كلِّ حيثياتِه ونتائجِه..

امّا التحقيقُ بقضيةِ الاموالِ الـمُحَوَّلَةِ الى الخارج، فقد طلبت وزيرةُ العدلِ ماري كلود نجم من القاضي عويدات التوسعَ به، ليطالَ التحويلاتِ التي حصلت من الاولِ من تموزَ من العامِ الماضي، وعدمَ حصرِه بالاموال التي حُولت الى سويسرا..

في فلسطينَ المحتلةِ حوّلت صواريخُ حزبِ الله الذكيةُ قادةَ الكيانِ العبري الى أهدافٍ سياسيةٍ لبعضِهم البعض، معَ التراشقِ بالاتهاماتِ حولَ المسؤوليةِ التي جعلت حزبَ الله قادراً على فرضِ معادلاتِه، ليَخلُصَ المحللونَ الى نتيجةِ الاخفاقِ والفشلِ اللذينِ طبعا السياساتِ الاسرائيليةَ المتبعةَ بوجهِ حزبِ الله..

واذا قررَ العدوُ التوجهَ نحوَ ايِّ حماقةٍ ضدَ الفلسطينيين، فانَ الردَّ عليه سيكونُ فورياً وقاسياً كما أكدَ الامينُ العامُّ لحركةِ الجهاد الاسلامي زياد نخالة، سواءٌ كانت عمليةَ اغتيالٍ او عدواناً عسكريّاً.

واعتبرَ نخالة أنَ أحداً لن يستطيعَ تمريرَ صفقةِ القرن، وأنَ المعركةَ الآنَ في اَوْجِها سياسياً، ومن المتوقعِ ان تصبحَ عسكريةً في ايِّ لحظة..

المصدر: قناة المنار