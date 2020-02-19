سعد الحريري: لا حلول إنقاذية في لبنان إلا بالتعاون مع “المجتمعين العربي والدولي”

دعا رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري “للاستعداد للتعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة ومتغيراتها الشعبية”، واعتبر ان “ما كان يصح قبل 17 تشرين لم يعد ممكنا بعد هذا التاريخ”.

ورأى الحريري الاربعاء انه “سيكون من الصعوبة في مكان وربما من المستحيل التوصل الى حلول إنقاذية جديدة بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي”، ولفت الى ان “الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة باتت تشكل حاجزا لا يمكن تجاهله امام الوضع الاقتصادي”.

وقال الحريري إن “عوامل انتهاء التسوية بدأت تتكون قبل أشهر طويلة تراكمت خلالها التصدعات في العلاقات الرئاسية والحكومية”، وتابع ان “تيار المستقبل لا يستدرج العروض”، وطالب “بإطلاق الدعوة إلى طاولة الحوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية”، واضاف ان من “ثوابت تيار المستقبل الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلي وعروبة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام