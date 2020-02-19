حتي استقبل نظيره اليوناني: استمعنا عن تجربة بلده بكيفية مواجهة الاوضاع الصعبة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية ناصيف حتي الاربعاء نظيره اليوناني نيكوس دندياس، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وقال حتي بعد اللقاء “هذه الزيارة تعكس العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين وبين الشعبين اليوناني واللبناني”، وتابع “اليوم تركز الحوار بين الاصدقاء على التعاون الاقتصادي بين بلدينا في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها اليوم في لبنان”، واضاف “استمعنا من الوزير الصديق عن تجربة بلده في هذا المجال وكيفية مواجهة الاوضاع الصعبة التي مروا بها علها تكون دروسا مفيدة لنا، خصوصا وان اليونان تمكنت من التعافي”.

بدوره، أكد دندياس على “دور اليونان البناء في دفع علاقات لبنان مع الاتحاد الاوروبي الى الامام”، واضاف “أعربنا عن دعمنا لأجندة الاصلاحات من قبل الحكومة وتبادلنا وجهات النظر حول الاوضاع الاقليمية ونشدد على دعمنا للحلول السياسية تحت مظلة الامم المتحدة سواء في ليبيا او سوريا او دول العالم”.

وقال الوزير اليوناني “استمعت الى آراء المسؤولين اللبنانيين حيال الوضع في سوريا وأعربنا عن إعجابنا بما يقوم به لبنان من جهود كبيرة حيال النازحين وهذا ما يشكل اهتماما كبيرا بالنسبة لبلدينا حيث ان اليونان تشكل الدولة المدخل الى قارة اوروبا”، وتابع “كما بحثنا الوضع في ليبيا وقرار مجلس الشؤون الخارجية أخيرا حول لبنان وندعم جهود المبعوث الاممي غسان سلامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام