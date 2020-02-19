وفد “جمعية المصارف” زار دياب واكد الحفاظ على الودائع

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الاربعاء وفدا من “جمعية المصارف” برئاسة سليم صفير.

وبعد اللقاء قال صفير “بحثنا مع الرئيس دياب موضوع استحقاقات اليوروبوند والتي تستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها مليارين ونصف مليار دولار، ومنها مليار، 3 تستحق في التاسع من شهر اذار المقبل”، وتابع “أكدنا لدولته موقف جمعية المصارف، وهو انه اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظم، اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين اظهروا حتى الان جهوزية في التفاوض على هذا الاساس”.

واضاف صفير “نؤكد ان هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف”، وتابع ان “اي قرار في موضوع اليوروبوند قرار تتخذه الحكومة حصريا بما تراه مناسبا للبنان”، ولفت الى ان “الرئيس دياب أبدى حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظم علاقة المصارف بالزبائن”.

من جهة ثانية، استقبل دياب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق، وجرى عرض لمجمل الاوضاع والتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان واليونان وسبل تطويرها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام