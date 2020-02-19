السفير الفرنسي: نقف بجانب لبنان لمساعدته على تحقيق المسار الإصلاحي

اكد سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه ان بلاده “تقف إلى جانب لبنان لمساعدته على تحقيق المسار الإصلاحي الذي تأجل طويلا وفي تخفيف آثاره على الشعب اللبناني الذي يعاني جراء الأزمة الاقتصادية”.

وقال فوشيه الاربعاء إن “الحكومة اللبنانية أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة الاحتجاج”، وشدد على “أهمية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد إلى جانب تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير”.

واعتبر فوشيه أن “تعزيز استقلال القضاء وإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالشراء العام وتعزيز استقلال الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين لاصلاح الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام