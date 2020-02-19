وزني أشاد “بوقوف فرنسا الثابت إلى جانب لبنان” في أزماته

أشاد وزير المال في الحكومة اللبنانية غازي وزني “بوقوف فرنسا الثابت إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية”.

موقف وزني جاء الاربعاء خلال إطلاقه وسفير فرنسا برونو فوشيه في “معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” برنامج “لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: القيادة في زمن الأزمات”.

ولفت وزني إلى “التعاون المتميز للمعهد مع فرنسا، إذ بعدما أنشئ كمشروع فرنسي – لبناني عام 1996، أصبح اليوم شريكا مميزا لأكثر من 21 مؤسسة فرنسية، من أبرزها المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام