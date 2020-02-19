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February 19 2020 - 17:00

وزير الاقتصاد: أقصى العقوبات لمن يتلاعب بالأسعار

منذ 13 mins 19 February، 2020
راوول نعمة2
لبنان

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية راوول نعمة انه “سيفرض اقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع القضاء والوزارات المعنية، بما في ذلك اقفال المحال التجارية”.

ولفت نعمة في بيان له الاربعاء الى ان ذلك “بهدف وضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار لكسب ارباح اضافية على حساب المستهلك”.

وبالسياق، أحال نعمة “سوبر ماركت” في منطقة بكفيا الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وطلب اقفالها خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر (المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83)، بسبب تكرار المضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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