اندلاع مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة مقبرة الشهداء بمخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 17:00

اندلاع مواجهات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة مقبرة الشهداء بمخيم العروب شمال الخليل

منذ 24 mins 19 February، 2020
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