الوزير حتي استقبل وفدا قنصليا.. للتعاون والعمل لمساعدة لبنان إقتصاديا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية ناصيف حتي الاربعاء عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان جوزيف حبيس على رأس وفد ضم اعضاء القناصل الفخريين أصحاب مواقع اقتصادية.

وجرى خلال اللقاء البحث في كيفية التعاون والعمل لمساعدة الدولة اللبنانية إقتصاديا وعلى جميع الأصعدة والقطاعات المتنوعة من قبل الدول التي يمثلها القناصل.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التنسيق والمتابعة في هذا الموضوع خصوصا في هذه المرحلة الاقتصادية والمالية الحرجة جدا وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان.

كما استقبل الوزير حتي المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز والمدير العام للأونروا في لبنان كلوديو كوردون وتم البحث في اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام