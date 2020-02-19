كركي: على الدولة اللبنانية الإسراع بتسديد الديون المتوجبة عليها لصالح “الضمان”

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قرارا رقمه 101 تاريخ 17/2/2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة للمستشفيات عن شهر كانون الثاني 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وذلك نظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تم بها البلاد.

ولفت كركي الى ان ذلك جاء “حرصا منه على إستمرار عمل المستشفيات باستقبال المضمونين المرضى وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، وبناء على قرار مجلس الإدارة الرقم 1117 المتخذ في الجلسة عدد 813 تاريخ 10/ 1/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 8 / 1 تاريخ 12 شباط 2020”.

قد حددت قيمة السلفة بمبلغ إجمالي وقدره / 000 191 916 57 / ل.ل. موزعة بين المستشفيات والأطباء بحيث ينال كل منهما:

– المستشفيات: 000 535 578 47 ل ل

– الأطباء: 000 656 337 10 ل ل

وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

– تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية ايلول 2019 ( ضمنا).

– أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية.

– تسدد هذه السلفات في مهلة اقصاها نهاية كانون الاول 2020 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى.

وطالب كركي “الدولة اللبنانية بالإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، وذلك تمكينا للمؤسسة من الاستمرار في تأدية خدماتها الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وبخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية الباهظة الثمن لفترة طويلة من دون تحصيلها من الصندوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام