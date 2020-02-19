الأمم المتحدة في ليبيا تندد بقصف الجيش الليبي لميناء طرابلس وتدعو لوقف التصعيد

نددت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقصف الذي نفذه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أمس الثلاثاء على ميناء طرابس، ودعت جميع الأطراف لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية، والعودة إلى الحوار.

وذكر بيان صادر عن البعثة اليوم الأربعاء “تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها باستئناف الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس البارحة من قبل الجيش الوطني الليبي والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية فيما لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال”.

المصدر: سبوتنيك