بدء العد العكسي لإنطلاق الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية في إيران

بدأ العد العكسي لانطلاق الدورة الحادية عشرة للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية…

التحضيرات لانطلاق السباق الانتخابي باتت في مراحلها المتقدمة وملايين الناخبين الايرانيين مدعوون للمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للقوانين الإيرانية، فإنَّ الانتخابات التشريعية يجب أن تُجرى قبل عدة أشهر من بدء الدورة اللاحقة رسمياً.

ومن بين سبعة آلاف ومئة وثمانية واربعين مرشحاً سيختار الناخبون مئتين وتسعين نائباً في مئتين وثماني دوائر انتخابية في عموم البلاد، من بينها طهران التي تشكل أكبر الدوائرة الانتخابية وحصتها ثلاثون مقعداً.

وعلى المرشح الحصول على خمسة وعشرين بالمئة من أصوات الناخبين في الدائرة التي ترشَّح عنها، كي يفوز في الجولة الاولى من الانتخابات. وفي حال عدم نيل أي مرشح هذه النسبة من الاصوات تُجرى جولة ثانية من التصويت ويكون الفوز من نصيب المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الاصوات في الدائرة ذاتها.

وبالتزامن مع الانتخابات التشريعية، ستُجرى الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لـمجلس خبراء القيادة، في محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم.

المصدر: قناة المنار