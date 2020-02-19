الرئيس بري : الوضع يستدعي الدفع باتجاه المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود انطلاقا من المصلحة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 15:10

الرئيس بري : الوضع يستدعي الدفع باتجاه المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود انطلاقا من المصلحة الوطنية

منذ 44 mins 19 February، 2020
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