الرئيس بري في الأربعاء النيابي: هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز وبعده ملف الكهرباء لوضع حل شامل وكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 15:10

الرئيس بري في الأربعاء النيابي: هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز وبعده ملف الكهرباء لوضع حل شامل وكامل

منذ 50 mins 19 February، 2020
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