الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة : سنرد على أي عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على شعبنا سيجد مقاومة لم يعهدها العدو من قبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2020 - 15:10

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة : سنرد على أي عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على شعبنا سيجد مقاومة لم يعهدها العدو من قبل

منذ 1 ساعة 19 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة