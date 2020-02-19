الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة : سنرد على أي عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على شعبنا سيجد مقاومة لم يعهدها العدو من قبل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 15:10
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هبوط أول طائرة قادمة من دمشق في مطار حلب الدولي الذي عاد إلى الخدمة بعد 8 سنوات من إغلاقه بسبب الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لم نحصل حتى الآن على النتيجة التي نريدها في إدلب وعمليتنا هناك باتت وشيكة
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وليس من الوارد تغيير مواقع نقاط المراقبة التابعة لنا في سوريا
الكرملين: نعتزم مواصلة الاتصالات مع أنقرة لمنع تأزم الوضع بإدلب والأعمال القتالية التركية ضد الجيش السوري أسوأ سيناريو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لم نقدم شروطاً جديدة في المحادثات مع تركيا في موسكو وطلبنا فقط تنفيذ اتفاق سوتشي
لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني في موسكو: فلسطين أصبحت على رأس سلم أولويات المجتمع الدولي بعد "صفقة القرن"
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: نؤكّد على الدور الروسي في حل أزمات المنطقة ويجب تكاتف الجهود الدولية لحل الدولتين
حركة الجهاد الإسلامي تعقد مؤتمراً وطنياً في غزة تحت عنوان "فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة"
الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة: "صفقة القرن" التي عقدت في واشنطن انتهت ولم يكن فيها فلسطيني واحد
النخالة: ليس أمامنا إلا المقاومة وسنرد على أي عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان سيجد مقاومة لم يعهدها العدو من قبل
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: كي نسقط "صفقة القرن" لا بد من مغادرة مربع الانقسام
جيش الاحتلال يطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة من دون إصابات
الرئيس الإيراني: لا بد من المشاركة الجماهيرية في انتخابات يوم الجمعة المقبل لأن البرلمان يحدد مصيرنا جميعاً
الشيخ حسن روحاني: الضغوط الهائلة علينا من الاستكبار العالمي لا يمكن مواجهتها إلا بالتنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات
وزير الخارجية الإيراني: لن نجري مفاوضات ثنائية مع واشنطن بل نتفاوض في إطار مجموعة 5+1 وبعد رفع إجراءات الحظر
وزير الخارجية القطري: علاقاتنا جيدة مع الجمهورية الإسلامية ومعظم البضائع تصلنا عبر المجال الجوي الإيراني
الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي: هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز وبعده ملف الكهرباء لوضع حل له
الرئيس بري: الوضع يستدعي الدفع باتجاه المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود انطلاقاً من المصلحة الوطنية
الرئيس بري أبدى ارتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار
الرئيس حسان دياب اطلع من مدعي عام التمييز على نتائج التحقيق بتحويل الأموال لسويسرا اعتباراً من 17 تشرين الأول الماضي
دياب بحث مع القاضي غسان عويدات إمكانية أن يشمل التحقيق التحويلات المالية للخارج وليس فقط سويسرا وتوسيع الفترة الزمنية
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يحذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة
الحشد الشعبي العراقي يصد هجوماً لـ"داعش" استهدف اللواء 56 التابع له جنوب غرب كركوك
احتراق منزلين في مدينة الدريهمي اليمنية المحاصرة جراء قصف لقوى العدوان السعودي الأميركي بمختلف الأسلحة الرشاشة والمدفعية
حكومة الوفاق الليبية تعلق مشاركتها في مفاوضات جنيف بسبب الانتهاكات المتكررة للهدنة من قبل قوات خليفة حفتر
الدفاع الروسية: الوزير سيرغي شويغو واللواء حفتر أكّدا في اتصال هاتفي عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية
رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية: ما زلنا ندرس موقفنا من تشكيلة الحكومة الجديدة وننتظر من رئيسها توضيحات
الخارجية الأميركية: الوزير مايك بومبيو يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية تستمر 3 أيام ويلتقي خلالها الملك سلمان وولي العهد
واشنطن بوست: وزير العدل الأميركي أخبر مقربين من الرئيس أنه قد يستقيل إذا واصل ترامب التغريد بشأن تحقيقات وزارته
الخارجية الصينية: تشديد واشنطن الإجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية بالولايات المتحدة غير مقبول ونحتفظ بحق الرد
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى أكثر من ألفي شخص بعد تسجيل حالات وفاة جديدة في مقاطعة هوبي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة : سنرد على أي عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على شعبنا سيجد مقاومة لم يعهدها العدو من قبل
منذ 1 ساعة
19 February، 2020
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