إصابة مواطن فلسطيني جراء إطلاق النار العشوائي من قبل جيش الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 13:18

إصابة مواطن فلسطيني جراء إطلاق النار العشوائي من قبل جيش الاحتلال شرق خزاعة جنوب قطاع غزة

منذ 37 mins 19 February، 2020
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