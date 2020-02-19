أردوغان: تركيا غير راضية عن المحادثات مع روسيا بشأن إدلب ومستعدون لبدء عملية عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 13:18

أردوغان: تركيا غير راضية عن المحادثات مع روسيا بشأن إدلب ومستعدون لبدء عملية عسكرية

منذ 46 mins 19 February، 2020
أخبار موقع المنار

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