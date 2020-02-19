طقس الخميس غائم جزئيا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة

الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الاسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتهطل امطار خفيفة متفرقة مع تساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، ويتوقع هطول الرذاذ بشكل متفرق.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، اعتبارا من المساء تهطل امطار متفرقة، ومن المتوقع ان تشتد احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ليل الجمعة – السبت وتتساقط الثلوج على 1500 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 17 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.