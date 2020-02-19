بيسكوف: روسيا عازمة على استمرار التواصل مع تركيا حتى لا يتصاعد الوضع في إدلب 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده “عازمة على استمرار التواصل مع تركيا حتى لا تسمح لتصاعد الوضع في إدلب”. وقال المتحدث الروسي للصحفيين الأربعاء “لقد شعرنا بالرضا عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها قبل أكثر من عام في سوتشي، وهذا الرضا كان متبادلًا، وتوقفنا تمامًا عن الرضا بعد الأعمال الهجومية التي شنها المسلحون والجماعات الإرهابية ضد القوات المسلحة السورية والمنشآت العسكرية الروسية في إدلب”. وأضاف بيسكوف “نعتزم مواصلة الاتصالات مع الزملاء الأتراك من أجل منع تطور الوضع في إدلب ومنع المزيد من التصعيد”.

المصدر: سبوتنيك