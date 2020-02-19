ظريف: المشاركة في الانتخابات تجسيد حي للدفاع عن البلاد

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه “كما أظهر الشعب في مراسم تشييع القائد سليماني، رفضه لسياسات الولايات المتحدة ودفاعه عن البلاد، فإن مشاركته في الانتخابات، تمثل تجسيداً حياً للدفاع عن البلاد”. وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء ظهر الأربعاء، تطرق ظريف الى الانتخابات البرلمانية الـ11، قائلاً “نحن نواجه الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وهذا الإرهاب الاقتصادي تشكل على اساس أوهام، وهي أن هناك مجموعة في أمريكا، تكذب دائما على حكومتها”.

وقال ظريف إنه منذ فرض العقوبات، أخبروا الأدارة الأمريكية أن الحظر سيطيح بالحكومة الإيرانية بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، موضحاً أنه “لا يزال هناك شخصا جاهلا مثل بومبيو يقول لترامب إن الحكومة الإيرانية سيتم الاطاحة بها في غضون أشهر، نحن نعلم أنه مخطئ وأن الشعب يؤيد الحكومة، ولربما يكون لكل منا مخاوف بشأن الانتخابات”.

المصدر: ارنا