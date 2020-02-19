احتفالات في مطار حلب بعد هبوط طائرة قادمة من دمشق فيه للمرة الأولى منذ 8 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 13:18

احتفالات في مطار حلب بعد هبوط طائرة قادمة من دمشق فيه للمرة الأولى منذ 8 سنوات

منذ 2 ساعة 19 February، 2020
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