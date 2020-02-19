احتفالات في مطار حلب بعد هبوط طائرة قادمة من دمشق فيه للمرة الأولى منذ 8 سنوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 13:18
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هبوط أول طائرة قادمة من دمشق في مطار حلب الدولي الذي عاد إلى الخدمة بعد 8 سنوات من إغلاقه بسبب الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لم نحصل حتى الآن على النتيجة التي نريدها في إدلب وعمليتنا هناك باتت وشيكة
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وليس من الوارد تغيير مواقع نقاط المراقبة التابعة لنا في سوريا
الكرملين: نعتزم مواصلة الاتصالات مع أنقرة لمنع تأزم الوضع بإدلب والأعمال القتالية التركية ضد الجيش السوري أسوأ سيناريو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لم نقدم شروطاً جديدة في المحادثات مع تركيا في موسكو وطلبنا فقط تنفيذ اتفاق سوتشي
لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني في موسكو: فلسطين أصبحت على رأس سلم أولويات المجتمع الدولي بعد "صفقة القرن"
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: نؤكّد على الدور الروسي في حل أزمات المنطقة ويجب تكاتف الجهود الدولية لحل الدولتين
جيش الاحتلال يطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة من دون إصابات
الرئيس الإيراني: لا بد من المشاركة الجماهيرية في انتخابات يوم الجمعة المقبل لأن البرلمان يحدد مصيرنا جميعاً
الشيخ حسن روحاني: الضغوط الهائلة علينا من الاستكبار العالمي لا يمكن مواجهتها إلا بالتنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات
وزير الخارجية الإيراني: لن نجري مفاوضات ثنائية مع واشنطن بل نتفاوض في إطار مجموعة 5+1 وبعد رفع إجراءات الحظر
وزير الخارجية القطري: علاقاتنا جيدة مع الجمهورية الإسلامية ومعظم البضائع تصلنا عبر المجال الجوي الإيراني
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يحذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة
الحشد الشعبي العراقي يصد هجوماً لـ"داعش" استهدف اللواء 56 التابع له جنوب غرب كركوك
حكومة الوفاق الليبية تعلق مشاركتها في مفاوضات جنيف بسبب الانتهاكات المتكررة للهدنة من قبل قوات خليفة حفتر
الدفاع الروسية: الوزير سيرغي شويغو واللواء حفتر أكّدا في اتصال هاتفي عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية
رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية: ما زلنا ندرس موقفنا من تشكيلة الحكومة الجديدة وننتظر من رئيسها توضيحات
الخارجية الأميركية: الوزير مايك بومبيو يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية تستمر 3 أيام
واشنطن بوست: وزير العدل الأميركي أخبر مقربين من الرئيس أنه قد يستقيل إذا واصل ترامب التغريد بشأن تحقيقات وزارته
الخارجية الصينية: تشديد واشنطن الإجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية بالولايات المتحدة غير مقبول ونحتفظ بحق الرد
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى أكثر من ألفي شخص بعد تسجيل حالات وفاة جديدة في مقاطعة هوبي
احتفالات في مطار حلب بعد هبوط طائرة قادمة من دمشق فيه للمرة الأولى منذ 8 سنوات
منذ 2 ساعة
19 February، 2020
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