انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2020 - 11:20

انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار حلب الدولي بعد انقطاع المطار عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات (وكالة سانا)

منذ 45 mins 19 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة