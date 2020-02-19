شرطة طشقند تعتقل أعضاء في “كتيبة التوحيد والجهاد” الإرهابية

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية في طشقند الأربعاء، عن اعتقال سلطات إنفاذ القانون الأوزبكية لأفراد مجموعة إرهابية، تضم أكثر من 20 شخصاً، من أعضاء “كتيبة التوحيد والجهاد” (المحظورة في روسيا). وكتبت المديرية على قناتها في التلغرام “في 19 شباط/فبراير بطشقند، تم الكشف عن نشاط مجموعة من المؤيدين والأعضاء لمنظمة إرهابية دولية تدعى “كتيبة التوحيد والجهاد”. ووفقاً للمديرية، تم في إطار القضية الجنائية تفتيش 18 مكان إقامة في طشقند واعتقال 21 شخصاً. وأشارت الهيئة إلى أن المعتقلين خضعوا للتأثير الأيديولوجي لمواطن أوزبكي ينشط في الوقت الحالي، بصفوف التنظيم في سوريا، مضيفاً بأنهم كانوا بصدد تحويل مساعدة مالية لهذا الشخص والسفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم.

المصدر: سبوتنيك