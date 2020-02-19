أعلنت شركة تعدين دولية أنها ستطلق أكبر شاحنة كهربائية في العالم، في أحد مناجم البلاتين التابعة لها في جنوب إفريقيا.

وتزن الشاحنة، التي يطلق عليها Fuel Cell Electric، نحو 290 طنا لتكون أثقل زهاء 6 أضعاف من ثاني أكبر مركبة كهربائية في العالم، وهي “eDumper” وتزن 45 طنا، تُستخدم لنقل الجير والرخام حول منشأة تعدين في سويسرا.

وصُممت Fuel Cell Electric بمحرك هجين يستخدم بطارية ليثيوم أيون وخلايا وقود الهيدروجين، التي تحل مكان مركبات محركات الديزل التقليدية المستخدمة عادة في المناجم.

وسيكون لدى الشاحنة مخازن طاقة مجتمعة تبلغ ألف كيلو واط في الساعة، والمنتج الثانوي الوحيد للنفايات الذي ينتج عن المحرك هو الماء، الذي يُنتج فقط عندما يُشغّل بوقود الهيدروجين.

كما يمكن للشاحنة استعادة كميات صغيرة من الطاقة الحركية من نظام الكبح، لشحن بطارية الليثيوم أيون، وفقا لتقرير نُشر في مجلة Popular Mechanics. وستُستخدم في وقت لاحق من هذا العام في منجم “موغالاكوينا”، أحد أكبر احتياطات البلاتين في جنوب إفريقيا، حيث يُستخرج أكثر من 310 آلاف أونصة من البلاتين سنويا.

ويُدار المنجم من قبل Anglo American، وهي مجموعة تعدين دولية تنتج 40% من البلاتين في العالم، وكذلك الماس والنحاس والنيكل وخام الحديد والفحم.

ووعدت الشركة علنا بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، بنسبة 30% بحلول عام 2030، وتعتقد أن زيادة استخدام الشركة للسيارات الكهربائية يمكن أن يساعدها في تحقيق هذا الهدف.

وبالنسبة لـ Fuel Cell Electric ، عقدت الشركة شراكة مع Williams Advanced Engineering، وهي شركة مقرها لندن تعمل في مجموعة متنوعة من مشاريع كفاءة الطاقة ومشروعات المركبات.

وصممت Williams أيضا بطاريات لسيارات السباق الكهربائية، التي تتنافس في حلبة سباق FIA Extreme E، واستخدمت هذه التكنولوجيا كنقطة انطلاق لشاحنة Fuel Cell Electric.

المصدر: ديلي ميل