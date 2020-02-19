انخفاض سعر صفيحتي البنزين 400 ليرة لـ 95 أوكتان و300 ليرة لـ98 أوكتان كما انخفض سعر الديزل أويل 400 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 09:14

انخفاض سعر صفيحتي البنزين 400 ليرة لـ 95 أوكتان و300 ليرة لـ98 أوكتان كما انخفض سعر الديزل أويل 400 ليرة

منذ 57 mins 19 February، 2020
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