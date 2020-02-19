غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و8 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2020 - 09:14

غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و8 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 19 February، 2020
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