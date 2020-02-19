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February 19 2020 - 04:40

الصين تعفي تجهيزات طبية أميركية من رسوم جمركية عقابية لتعزيز احتواء وباء كورونا

منذ 1 ساعة 19 February، 2020
الصين تهدد بالرد على الرسوم الأمريكية الجديدة
أخبار دولية - الصين

أعلنت الصين الثلاثاء إعفاء بعض التجهيزات الطبية الأميركية المستوردة من رسوم جمركية عقابية فرضتها في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لتتمكن من احتواء وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.

وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتبارا من الثاني من آذار/مارس.

وأدرجت على اللائحة الطويلة للمنتجات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم بعض أنواع لحوم البقر والخنزير المجمدة والصويا ومنتجات نفطية وحتى الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب بعض أنواع الحبوب مثل القمح وبعض أنواع المعادن.

ويمكن أن يتم إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها بكين مؤخرا في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن الإعفاء لن يكون أوتوماتيكيا إذ إنه على الشركات المستوردة تقديم طلب محدد للاستفادة من الإعفاء. وقالت اللجنة في بيان إن “الهدف هو تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين الصينيين بشكل أفضل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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