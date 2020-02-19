مجموعة “إتش إس بي سي” تلغي 35 ألف وظيفة في العالم بعد انخفاض أرباحها لعام 2019

كشفت مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية العملاقة عن خطط إعادة تنظيم جذرية تشمل إلغاء 35 ألف وظيفة حول العالم وخفض عملياتها في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد تسجيلها تراجعا بنسبة 53% لأرباحها الصافية عام 2019.

وتنوي الشركة التي مقرها في لندن لكنها تنشط في كافة أنحاء العالم لا سيما آسيا، خفض عدد إجمالي وظائفها بنسبة 15%، في إطار خطة واسعة لخفض التكاليف.

وأعلن مدير عام المجموعة بالوكالة نويل كوين في مقابلة مع شبكة بلومبرغ نيوز “هدفنا هو تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عددها 235 ألفا إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

ولم يحدد كوين المناطق التي سيجري فيها إلغاء هذه الوظائف، وسبق أن ألغت المجموعة العام الماضي ما نسبته 2% بالمئة من وظائفها أي 4700 وظيفة.

وأعلنت المجموعة الثلاثاء عن تراجع بنسبة 53% لأرباحها الصافية في عام 2019 أي ما يساوي 5.97 مليار دولار.

وأعلن كوين في بيان أنه رغم محافظة المجموعة على نشاط جيد في آسيا، إلا أن “أداء بعض قطاعات أنشطتنا لم يكن مقبولا”. وأضاف “نعد نتيجة لذلك خطة (إعادة تنظيم) منقحة لزيادة العائدات من أجل مستثمرينا وبناء قاعدة لنمو مستقبلي دائم، وقد بدأنا بتنفيذها”.

وتراجعت النتائج السنوية للمجموعة خصوصا بسبب تدني فارق صافي الأصول والقيمة السوقية للشركة بقيمة 7.3 مليار دولار، لا سيما بسبب أنشطتها في الأسواق العالمية وعملياتها في أوروبا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية