لافروف: المهمة الاوروبية لحظر السلاح على ليبيا يجب ان تتم بالاتفاق مع مجلس الامن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في روما ان مهمة الاتحاد الاوروبي الهادفة الى منع وصول السلاح الى ليبيا يجب ان تعمل “باتفاق مع مجلس الامن الدولي”.

وأكد لافروف اثر لقاء “روسيا-ايطاليا” أنه حصل من روما على “تفسير مفصل عن المهمة التي صادق عليها امس (الاثنين) الاتحاد الاوروبي”.

ويأتي الموقف الروسي بشأن الملف الليبي بعد توصل الاتحاد الاوروبي الاثنين الى اتفاق لنشر سفن حربية شرق ليبيا لمنع وصول شحنات أسلحة لهذا البلد، شرط الا تشجع هذه المهمة البحرية عبور مهاجرين، وهو ما طالبت به عدة دول، وسيبدأ عمل هذه المهمة قريبا.

وأوضح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو بعد الاجتماع مع نظيره الروسي الذي حضره أيضا وزيرا الدفاع في البلدين، “سيتم نشر هذه البوارج شرقا لمراقبة الاسلحة، وليس على طول طرق الهجرة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية