وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد لبحث تشكيل الحكومة العراقية

توجه وفد من حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة رئيسه المشترك لاهور شيخ جنكي اليوم الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد، للتشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسرد، إن “الوفد غادر السليمانية إلى بغداد لإجراء المباحثات اللازمة حول تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي”.

وأضاف أن “الوفد الذي يترأسه شيخ جنكي، يضم جوان إحسان وآلا طالباني وسعدي أحمد بيره”.

وانتخب مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الثلاثاء كلا من بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للحزب.

المصدر: وكالات