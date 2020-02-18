ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 22:30

ترامب: هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان

منذ 1 ساعة 18 February، 2020
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