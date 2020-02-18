مرتضى ترأس اجتماعا للمدراء العامين في الثقافة وتفقد الجناح الملحق بالمتحف الوطني

ترأس وزير الثقافة عباس مرتضى، في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للمدراء العامين في المديريات التابعة للوزارة، الى جانب عدد من المستشارين للبحث في المواضيع الإدارية بشكل عام.

واستمع مرتضى الى آلية سير العمل في كل من المديريات العامة، واعطى توجيهاته لناحية “تفعيل مجمل النشاطات والبرامج الهادفة في كل مديرية وفق الإمكانات المتوفرة، مع التشديد على ضرورة تسهيل أمور المواطن وإنجاز معاملته في اقصى سرعة ممكنة، واعتماد الشفافية على مختلف الأصعدة وترشيد الانفاق قدر الإمكان، وتسيير المرفق العام بما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.

وفي سياق متصل، ترأس مرتضى في مكتبه في المديرية العامة للأثار اجتماعا ضم كبار الموظفين تطرق خلاله الى عدد من الشؤون والمواضيع الإدارية والفنية.

وتفقد الجناح الملحق بالمتحف الوطني قيد الانشاء بهبة من “المؤسسة الوطنية للتراث وال السعيد” حيث اطلع على تطور سير العمل، آملا ان “يتم افتتاح الجناح في القريب العاجل باعتباره يشكل نقطة جذب إضافية لزوار المتحف الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام