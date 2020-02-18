نادي الأسير الفلسطيني: الأسير موفق عروق (77 عاماً) لا يزال محتجزا في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي بوضع صحي صعب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 20:36

نادي الأسير الفلسطيني: الأسير موفق عروق (77 عاماً) لا يزال محتجزا في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي بوضع صحي صعب

منذ 8 mins 18 February، 2020
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