“لبنان القوي”: لن نبقى ساكتين ولدينا معلومات بأن مليارات تحولت للخارج

عقد تكتل “لبنان القوي” النيابي في لبنان اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الأعضاء.

وإثر الاجتماع، تلا الوزير السابق منصور بطيش بيانا، اشار فيه الى ان “التكتل توقف خلال الاجتماع عند استمرار معاناة اللبنانيين جراء الاجراءات الاستنسابية وغير العادلة التي تفرضها المصارف في هذه المرحلة”.

واضاف بطيش “يستغرب التكتل عدم ورود اي رد من مصرف لبنان حول التحويلات الى الخارج، لا سيما بعد 17 تشرين الاول، والتي كنا قد طالبنا بخصوصها معلومات بموجب كتاب رسمي موقع من نواب التكتل”، وتابع “أننا لن نقبل بأن نبقى ساكتين، ولدينا معلومات بأن ملايين ومليارات تحولت خصوصا بعد 17 تشرين”.

وشدد بطيش على أن “التكتل يتابع المسار التشريعي في المجلس النيابي والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وكشف الحسابات والممتلكات والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وكذلك من خلال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان”، واضاف “نناشد جميع الكتل السياسية وضع هذا الملف فوق كل التجاذبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام