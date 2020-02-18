اليمن: وقفات احتجاجية في بيت الفقيه والمنصورية بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان

شهدت مديريات بيت الفقية والمنصورية وحيس بمحافظة الحديدة اليمنية الثلاثاء وقفات احتجاجية تنديدا بالخروقات والجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

واستنكر المشاركون في الوقفات الصمت الدولي تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وآخرها ارتكابه مجزرة مديرية المصلوب بالجوف والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء.

وندد المشاركون “باستمرار خروقات مرتزقة العدوان لاتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة والتي راح فيها مئات الجرحى والشهداء واستهداف البنى التحتية وإحراق المنازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها من سكان مديرية مدينة الدريهمي المحاصرة منذ عام ونصف ومديرية التحيتا وقرى المنقم وسكان مدينة الحديدة وحيس”.

وأشاد المشاركون “بالانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات”.

المصدر: موقع انصار الله