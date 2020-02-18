“الاتحاد العمالي”: للامتناع عن دفع سندات “اليوروبوند”

دعا “الاتحاد العمالي العام” في لبنان “للامتناع عن دفع سندات اليوروبوند المستحقة وخصوصا في 9 آذار القادم وشهري نيسان وحزيران”.

وأكد الاتحاد في بيان له الثلاثاء على “ضرورة الامتناع عن دفع هذه الاستحقاقات الآن والعمل على تأجيل دفعها سواء بإعادة هيكلة هذه الديون أو إعادة جدولتها وعدم الخضوع لحملة التهويل الإعلامية المبرمجة التي تقوم بها بعض الأوساط المصرفية التي باعت شكليا هذه السندات وهي المستفيد الوحيد من دفعها”.

وطالب الاتحاد “الحكومة وجميع المعنيين الى إعطاء الأفضلية لما تبقى من أموال احتياط بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي الى دعم حبة الدواء للمريض ورغيف خبز الفقير وصفيحة المازوت كي لا يقضي الناس بردا في الجبال والأرياف”، وطالب “بتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية أرباحا من الفوائد على سندات الخزينة وحدها وإلزام المصارف وأصحاب الأموال المحولة للخارج الى استعادتها لإعادة رسملة المصارف وحل مسألة السيولة بالدولار للمودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام