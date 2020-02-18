وقفة تضامنية أمام مخفر الأوزاعي في ذكرى اسبوع الشهيدين شريف والعطار

نفذ أهالي وأقرباء الشهيدين الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار وقفة تضامنية أمام مخفر الأوزاعي، في ذكرى مرور أسبوع على استشهادهما، حضرها آمر فصيلة الأوزاعي النقيب هشام شحيتلي وعدد من الضباط وعناصر الفصيلة، وتخللتها إضاءة شموع ونثر ورود. كما رفعت الأعلام اللبنانية وصور الشهيدين.

وتحدث عم الرائد الشهيد فضل الله شريف، فأشار إلى أن “الشهيد جلال هو شهيد المظلومية وكان عابرا للأحزاب والطوائف”، وحيا “الجيش وقائده العماد جوزاف عون والشعب العريق الطيب من كل الطوائف الذي يريد دولة قانون ومؤسسات”، وقال “نريد دولة فعلية، دولة الكرامة والعدل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام