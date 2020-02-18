انفجار آليتين لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 18:38

انفجار آليتين لمرتزقة العدوان بعبوات ناسفة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية

منذ 43 mins 18 February، 2020
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