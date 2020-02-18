“لجنة الاقتصاد” النيابية بحثت آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والمالي

عقدت “لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور النواب الاعضاء، حيث ناقشت، آخر المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والمالي ووجهات النظر بما يتعلق باستحقاق اليوروبوند والتأخر في أخذ قرار بشأنه.

وبالمناسبة، قال افرام “الحكومة الجديدة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة ومواقف انقاذية وتنفيذ خطط مستعجلة”، وتابع “نحن في انتظار الاطلاع على خطتها المالية ومواكبة عمل الوزارات خاصة وزارتي الاقتصاد والمال ليس فقط للخروج من الأزمة بل لنخرج منها أقوى”.

وأضاف افرام “هناك ضرورة للمصارحة بين البنك المركزي والشعب اللبناني بشفافية كبيرة حول واقع ايداعات المواطنين ومصيرها، وسنرفع أسئلة باسم اللجنة إلى مصرف لبنان بانتظار أن يجيب عليها في أسرع وقت مع وضوح في الأرقام لموجوداته وتفاصيل عن ميزانيته وميزانية المصارف اللبنانية كافة”.

ولفت افرام الى ان “ارتفاع أسعار السلع بشكل هستيري يحتم على وزارة الاقتصاد وضع خطة لمكافحة ما هو غير مبرر ومدروس”، وتابع “سيكون لنا في الاسابيع المقبلة اجتماع مع وزير الاقتصاد لدرس خطته حول مكافحة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي”، واعتبر ان “الهم الأساسي والموضوع الكبير تجاه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني ولجنة الاقتصاد، يبقى ملف الكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام