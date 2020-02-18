انقلاب سيارة بعد جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار سببت بازدحام مروري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 18 2020 - 18:38

انقلاب سيارة بعد جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار سببت بازدحام مروري

منذ 1 ساعة 18 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة