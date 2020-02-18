انقلاب سيارة بعد جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار سببت بازدحام مروري – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 18:38
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الإمام السيد علي الخامنئي: أميركا تسعى لإحداث هوة بين الشعب الإيراني والمسؤولين لفصل الشباب عن الثورة لكنها لن تفلح
الإمام الخامنئي: نريد برلماناً قوياً يصون البلاد من المؤمرات عبر تشريعه للقوانين اللازمة إفشالاً للعدو ومخططاته
الإمام الخامنئي: القواعد العسكرية في المنطقة لن تنفع أميركا والتعساء الذين ينفقون أموالهم على أمل الاستفادة منها
شركة فيتش: وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين العام والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة
مراسل المنار: الرئيس دياب يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية ويبحث الخميس مع وفد صندوق النقد الدولي استحقاق اليوروبوند
مراسل المنار: عطل في دير عمار أدى لانفصال المعمل عن الشبكة ما تسبب بقطع التيار بمختلف المناطق اللبنانية
مصادر مؤسسة كهرباء لبنان: الانتهاء من إصلاح 80 بالمئة من العطل في دير عمار وبدء ربط المجموعات بالشبكة
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي يبحث مع السفير السوري في لبنان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها
الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان هي موضع معالجة للحد من تداعياتها
القاضي إبراهيم ادعى على 18 صرافاً بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وأحال الملفات إلى قضاة التحقيق
وزير الصناعة عماد حب الله : بإمكان اللبناني صناعة منتجات تنافس البضائع الأجنبية والحكومة ستقوم بما يمكن للنهوض الاقتصادي
التلفزيون السوري: الجيش السوري يوسع عملياته في ريف حلب ويشن غارات على معاقل النصرة في جبل الأربعين وأريحا وجسر الشغور
التلفزيون السوري: الجيش السوري يعثر على معمل لتصنيع قذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع بريف حلب الغربي
سيرغي لافروف: من الأولويات في سوريا القضاء على بؤر الإرهاب المتبقية وخلق ظروف مؤاتية لعودة اللاجئين
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد مدني وإصابة 2 بانفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب كراجات باب مصلى في دمشق
صحيفة هآرتس: أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تبدأ في 17 آذار / مارس المقبل
مصادر يمنية: قوى العدوان تخرق الهدنة وتشن هجوماً بالدبابات والأسلحة الثقيلة من 3 جبهات على مديرية الدريهمي في الحديدة
قائد القوات البرية بالحرس الثوري: دولة رجعية في المنطقة زودت إرهابيين في جنوب شرق إيران بأسلحة وتجهيزات متطورة
وزير التجارة الإيراني: حجم التجارة الخارجية بلغ 79 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأخيرة بينها صادرات بـ 39 مليار دولار
المبعوث الأممي إلى ليبيا: هناك خرق لقرار حظر تصدير السلاح والوضع الميداني هش جداً حيث تقع يومياً هجمات على طرابلس
انقلاب سيارة بعد جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار سببت بازدحام مروري
منذ 1 ساعة
18 February، 2020
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