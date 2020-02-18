مراسلنا عن مصدر في شركة كهرباء لبنان: يُتوقع مساء اليوم عودة الوضع الى ما كان عليه قبل العطل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 16:34

مراسلنا عن مصدر في شركة كهرباء لبنان: يُتوقع مساء اليوم عودة الوضع الى ما كان عليه قبل العطل

منذ 11 mins 18 February، 2020
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