الرئيس بري التقى مستشار وزير الدفاع البريطاني ووزيرتي العدل والدفاع وأبرق لنظيره الصيني متضامنا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، كبير مستشاري وزير الدفاع البريطاني السير جون لوريمير، يرافقه السفير البريطاني كريس رامبلينغ وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وظهرا، التقى الرئيس بري وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي اطلعته على شؤون الوزارة وسبل تفعيل عمل القضاء.

وبعد الظهر، استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر، وتم البحث في آخر المستجدات والاوضاع الامنية والسياسية، لا سيما الوضعين الاقتصادي والمالي والسبل الايلة لمعالجتهما.

على صعيد آخر ابرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لنظيره الصيني لي شان زو، متضامنا مع الصين في مواجهتها للازمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام