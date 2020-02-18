رئيس بيلاروسيا يصل مصر في زيارة رسمية

يتوجه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في زيارة رسمية لمصر يومي 19 و20 فبراير/شباط الجاري.

وقال المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي “سيجري الرئيس لوكاشينكو في القاهرة مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وسيبحث الرئيسان سير تنفيذ الاتفاقات الحالية، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس المصري إلى مينسك في الصيف الماضي وآفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين”.

وأضاف المكتب في بيان له “سينظر الرئيسان في قضايا التعاون في مختلف الساحات الدولية وتدابير ضمان الأمن في المنطقة والعالم ومن المتوقع في ختام المباحثات، التوقيع على مجموعة من الوثائق الثنائية”.

وسيعقد الرئيس لوكاشينكو سلسلة من اللقاءات في القاهرة، وسيزور مع السيسي العاصمة الإدارية الجديدة لمصر على بعد 45 كم شرق القاهرة، كما سيعقد الجانبان اجتماعا للمجلس البيلاروسي المصري للتعاون التجاري.

المصدر: روسيا اليوم