اليمن: قوى العدوان تستقدم المئات من عناصر “القاعدة” إلى مأرب

استقدمت قوى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن “العشرات من عناصر تنظيم القاعدة من محافظات أبين وحضرموت والبيضاء إلى مدينة مأرب”، بحسب ما افاد مصدر امني يمني.

وقال المصدر إنه “تم استقدام أكثر من 150 عنصرا من تنظيم القاعدة التكفيري من محافظة حضرموت إلى مأرب بقيادة المدعو أبو هاجر الحضرمي”، ولفت انه “تم استقدام أكثر من 100 عنصر من جماعة القاعدة من محافظة البيضاء بقيادة المدعو أحمد عباد الخبزي إلى مدينة مأرب”.

وتابع المصدر انه “تم استقدام أكثر من 70 عنصر من القاعدة من محافظة أبين بقيادة المدعو المرفدي إلى مدينة مأرب”.

المصدر: موقع انصار الله