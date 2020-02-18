مراسل المنار : الرئيس دياب سيلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية ولا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 16:32

مراسل المنار : الرئيس دياب سيلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية ولا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي

منذ 56 mins 18 February، 2020
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