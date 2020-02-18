كنعان دعا فرعية اللجان لجلسة الخميس لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالسرية المصرفية والاثراء غير المشروع والاموال المنهوبة

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الى جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 20/2/2020 لدرس جدول الأعمال الآتي :

– اقتراحا القانونين المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956.

– إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية.

– اقتراحا القانونين المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.

– إقتراحا القانونين المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام