كنعان دعا فرعية اللجان لجلسة الخميس لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالسرية المصرفية والاثراء غير المشروع والاموال المنهوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 14:18

كنعان دعا فرعية اللجان لجلسة الخميس لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بالسرية المصرفية والاثراء غير المشروع والاموال المنهوبة

منذ 7 mins 18 February، 2020
ابراهيم كنعان
لبنان

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الى جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 20/2/2020 لدرس جدول الأعمال الآتي :

– اقتراحا القانونين المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956.

– إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية.

– اقتراحا القانونين المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.

– إقتراحا القانونين المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

– مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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