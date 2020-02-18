قولنا والعمل: لمعالجة ما أمكن من الوضع الإقتصادي المتردي

عقدت جمعية “قولنا والعمل” اجتماعها الدوري، في حضور رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان. وحض المجتمعون، في بيان، “كل القوى السياسة على التعامل مع الحكومة بجدية ومسؤولية من أجل المحافظة على لبنان من الإنهيار والإفلاس”

وحذروا من “المكابرة التي يمارسها بعض السياسيين في لبنان والذين كانوا شركاء في الحكم”، وطالبوا الجميع بـ”التعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة لأن إنهيار لبنان وسقوط الهيكل سيكون على رؤوس الجميع ولن يستثني أحدا”.

وطالبوا ايضا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء بأن “يقوموا بواجبهم في معالجة ما أمكن من هذا الوضع الإقتصادي المتردي”. وذكروهم بأن “هذه المرحلة هي مرحلة إستثنائية ويجب أن يكون عمل الحكومة إستثنائيا لإنجاز ما امكن انجازه وإلا فستفقد الحكومة ثقة كل اللبنانيين”.

وجددوا “العهد في الذكرى السنوية للقادة الشهداء بأن نبقى على خط المقاومة والممانعه وأن نكون مع المجاهدين في كل مكان، ولا سيما في فلسطين ولبنان”.

وطالبوا كذلك “كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بمقاطعة كل المنتجات الأميركية ردا على “صفقة القرن”.

وبارك الجمتمعون في الذكرى السنوية 41 لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران للقيادة والشعب الإيرانيين “هذا الإنتصار الذي إستطاع أن يكون عنوانا لكل المستضعفين في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام