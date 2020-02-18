الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في ريف حلب الغربي

تابعَ الجيشُ السوريُ عملياتِهِ العسكريةَ في الريفِ الغربيِ لحلب بعدَ أن أَمَّنَت وِحداتُهُ كاملَ القرى والبلداتِ والمدنِ الواقعةِ على الأطرافِ الشمالية الغربية والغربية لمدينةِ حلب.

وبسطت وِحداتُ الجيشِ السوري سيطرتَها على بلدَتَي عنجارة وقبتان وقرى بسرطون والقاسمية وحور والسلوم وبالا وجبل قبتان، بعدَ معاركَ مع الجماعاتِ المسلحة..

وكان الجيشُ السوريُ أعلن اَنَ وِحداتهِ سيطرت على مِساحاتٍ واسعةٍ في الريفينِ الشَمالي الغربي والغربيِ والجَنوبي الغربي لحلب، بعدَ تأمينِهِ محيطَ مدينةِ حلب بالكامل وإبعادِ خطرِ الإرهابيينَ عنها .

المصدر: قناة المنار