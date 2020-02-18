الإمام الخامنئي: على الأعداء أن يشاهدوا كيف أن المواطنين سيقبلون على الإنتخابات لأن اقبالهم شرف للنظام الإسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 11:54

الإمام الخامنئي: على الأعداء أن يشاهدوا كيف أن المواطنين سيقبلون على الإنتخابات لأن اقبالهم شرف للنظام الإسلامي

منذ 19 mins 18 February، 2020
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