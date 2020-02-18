الإمام الخامنئي: على الأعداء أن يشاهدوا كيف أن المواطنين سيقبلون على الإنتخابات لأن اقبالهم شرف للنظام الإسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2020 - 11:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بحضور السفير الإيراني في بيروت
اللقاء بين السيد نصر الله ولاريجاني استعرض أوضاع المنطقة والتطورات وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني التقى والوفد المرافق الرؤساء الثلاثة وجرى بحث أوضاع لبنان والمنطقة
لاريجاني نقل إلى الرئيس عون رسالة من نظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني حول العلاقات الثنائية وتطويرها
لاريجاني: نتمنى التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة وإيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان
الرئيس بري مستقبلاً لاريجاني: لا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار
لاريجاني: بتشكيل الحكومة الجديدة استطاع لبنان تجاوز المرحلة الحساسة والصعبة بنجاح ونحن مستعدون للتعاون في كافة المجالات
لاريجاني: لبنان يعاني حالياً من مشكلة في الكهرباء وبإمكانه الاستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة وكذلك في مجال الأدوية
رئيس الحكومة حسان دياب يلتقي في السراي الحكومي ممثلين عن البنك الدولي لبحث الأزمة المالية التي يمر بها لبنان
قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي يرجئ جلسة النظر في الدعوى ضد العميل الاسرائيلي عامر فاخوري الى الإثنين المقبل
أصحاب المحطات: سنعطي وقتاً حتى انعقاد جلسة الحكومة الخميس لإقرار مشروعنا وإلا سنتجه نحو التصعيد
الرئيس بشار الأسد: حلب انتصرت وسوريا انتصرت على الأوهام والإرهاب والتفكك والخيانة
الرئيس الأسد: المعركة مستمرة لتحرير ريفي حلب وإدلب بغض النظر عن الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
الجيش السوري يواصل تقدمه مقابل ما تبقى من مواقع للجماعات الإرهابية المسلحة بريف حلب الشمالي الغربي
الجيش السوري يفتح الطريق الدولي الواصل بين دوار الليرمون شمال مدينة حلب ومدينتي نبل والزهراء وصولاً إلى تل رفعت
الجيش السوري يفتح معبراً إنسانياً في مجيرز غرب مدينة سراقب بريف إدلب لتأمين خروج المدنيين من مناطق سيطرة الإرهابيين
رئيس لجنة الأسرى في اليمن: وقعنا مسودة اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل 1400 أسير مع قوى العدوان
وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن: 35 شهيداً بينهم 26 طفلاً و23 جريحاً هي حصيلة جريمة العدوان في الجوف
مسؤولة صينية: فيروس كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه ونسبة الإصابات الحرجة انخفضت من 38 إلى 18 بالمئة
الإمام الخامنئي: على الأعداء أن يشاهدوا كيف أن المواطنين سيقبلون على الإنتخابات لأن اقبالهم شرف للنظام الإسلامي
منذ 19 mins
18 February، 2020
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